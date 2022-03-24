هولندا: قمة الاتحاد الأوروبي لن تفرض عقوبات جديدة على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 4 دقائق

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته إن زعماء الاتحاد الأوروبي لن يتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا في قمتهم التي ستبدأ اليوم الخميس وتستمر يومين.

وقال روته لدى وصوله لحضور القمة التي يشارك فيها زعماء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي وعدهها 27 دولة “لا أتوقع أي عقوبات جديدة ملموسة اليوم”.

وأضاف “لا يمكننا أن نبحث فرض عقوبات في مثل هذا الجمع الكبير، نحن نريد اقتراحات. فرضنا بالفعل كثيرا من العقوبات، وندخل الآن مرحلة أكثر تعقيدا”.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس عن عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردا على الهجوم ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض ان هذه الاجراءات التي تشمل بشكل خاص تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من “الشركات العامة الكبرى” في قطاع الدفاع.

واتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل “ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء”.

واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.