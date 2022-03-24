الأمم المتحدة توافق على قرار بشأن المساعدات وحماية المدنيين بأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الخميس بالسماح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، وانتقدت روسيا لتسببها في وضع إنساني “مريع” بعد غزوها لجارتها قبل نحو شهر.

حصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة مقابل معارضة خمسة (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا ) بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.

من جانبه طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس تحالف دول في لاهاي بدعم تحقيقه في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا قائلا إن “الأمور يمكن أن تزداد سوءا” إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن.

كان المدعي العام للمحكمة كريم خان يتحدث في اجتماع لتحالف بقيادة بريطانيا، يضم ممثلي الادعاء ووزراء العدل في عشرات الدول، الذين عرضوا على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا مساعدة مالية وعسكرية وقانونية.

وفتح خان تحقيقا رسميا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا يوم 28 فبراير شباط، بعد أربعة أيام من غزو روسيا لجارتها.

وسينظر التحقيق في احتمال ارتكاب فظائع من قبل طرفي الصراع، وسيتحقق من أحداث تعود إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وروسيا وأوكرانيا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف خولت إلى المحكمة التحقيق على أراضيها، ويجمع فريق من المحققين الأدلة في أوكرانيا.

ودعا خان اليوم الخميس الدول إلى التعاون لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.

وقال “إذا انتهزنا هذه اللحظة بشكل جماعي. إذا استطعنا تدعيم حكم القانون.. فإن هذا لن يكون في صالح هذا المكتب أو المحكمة الجنائية الدولية فقط، وإنما في صالح النظام القانوني الدولي برمته”.

وأضاف أنه إذا لم يحدث تحرك جماعي “فإن الأمور يمكن أن تزداد سوءا”.