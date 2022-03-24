بابا الفاتيكان: زيادة الإنفاق الدفاعي بعد غزو أوكرانيا أمر جنوني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

نتقد البابا فرنسيس اليوم الخميس زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واصفا ذلك بأنه “جنون”، وقال إنه يتعين تلمُّس سُبل جديدة لتحقيق توازن القوى في العالم.

وفي كلمته الموجهة لتحالف مجموعات نسائية، قال البابا إن الصراع في أوكرانيا نتاج “منطق القوة القديم الذي لا يزال يهيمن على ما يسمى الجغرافيا السياسية”.

وأضاف أن الرد الحقيقي ليس زيادة الأسلحة ولا فرض المزيد من العقوبات.

قال فرنسيس “شعرت بالحرج عندما قرأت أن مجموعة من الدول التزمت بإنفاق 2%… من الناتج المحلي الإجمالي على شراء أسلحة في رد فعل على ما يحدث الآن. (هذا) جنون”.

ويستهدف حلف الأطلسي إنفاقا على الدفاع بنسبة اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة فيه.

وفشلت دول كثيرة في ذلك في السنوات القلائل الماضية، مما أثار الانزعاج للولايات المتحدة.

لكن ألمانيا أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد بشكل حاد من إنفاقها الدفاعي لأكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في تحول في السياسة سببه الغزو الروسي لأوكرانيا.