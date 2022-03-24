شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استهداف سفينة روسية عسكرية بصاروخ أوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : استهدف الجيش الأوكراني سفينة حربية روسية بصاروخ ما أدى إلى اشتعال النيران بها وتصاعد الأدخنة.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، مقطع فيديو يظهر سفينة حربية روسية مشتعلة في مدينة بيرديانسك الساحلية، حسبما قال الأوكرانيون.

هذه المدينة كانت تسيطر عليها القوات الروسية، ووقع الحريق في رصيف للسفن على متن سفينة إنزال كانت في ميناء المدينة لبعض الوقت.

ويمكن رؤية نشوب حريق ضخم في السفينة، بجانب حدوث انفجارات ثانوية، جراء ما وصفها الأوكرانيون بأنها عملية أوكرانية ضد سفينة روسية في الميناء.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استهداف سفينة روسية عسكرية بصاروخ أوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.