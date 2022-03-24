شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. سحب جنسية الزوجة غير الكويتية في حالتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تبحث إدارة الفتوى والتشريع في الكويت، مقترح بسحب الجنسية من الزوجة غير الكويتية في عدة حالات، خصوصا بعدما أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مذكرة إلى وزارة الداخلية تطلب فيها معرفة دستورية هذا القرار.

وتضمنت المذكرة أن “لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية طلبت من وزارة الداخلية معرفة مدى إمكانية إضافة فقرة جديدة لمشروع القانون المتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين.

وينص القرار على “سحب الجنسية الكويتية من المرأة الأجنبية التي اكتسبتها بناء على المادة ( 8 ) مـن المرسـوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – وانتهت علاقتها الزوجية بالطلاق أو الوفاة – إذا تزوجت غير كويتي”.

وترغب اللجنة معرفة وجهة نظر الداخلية بعـد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع وفق الإجراءات المتبعة حتى تتمكن اللجنـة مـن اتخاذ قرارهـا بعـد معرفة دستورية هذه الإضـافة وذلـك وفـق جـميـع الآراء المعروضة عليها.

وردت وزارة الداخلية على المذكرة أنه “تمت مخاطبة الإدارة العامة للشؤون القانونية لمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع للـرد على ما جاء في هذا السؤال حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قرارهـا بـعـد معرفة دستورية هذه الإضافة.

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