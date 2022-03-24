شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام قنابل «فوسفورية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا باستخدام “قنابل فوسفورية” في أوكرانيا، وذلك بعد شهر على بداية العملية العسكرية الروسية في بلاده.
وقال زيلينسكي: “هذا الصباح كان هناك قنابل فوسفورية. قُتل بالغون وقُتل أطفال مجدّدًا”.
وكان الرئيس الأوكراني دعا أمس الأربعاء، إلى تظاهرات حول العالم ضد العملية العسكرية الروسية في بلاده.
وطالب، في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية، برفع الشعارات الأوكرانية دعماً لبلاده ودعماً للحرية وللحياة.
وأضاف “انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم”.
كما أعلن الرئيس الأوكراني أنّه سيكون لأوكرانيا موقفٌ قويٌ خلال القمم الثلاث المقبلة في بروكسل، مشدّداً على ضرورة الوحدة من أجل حماية المدنيين.
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