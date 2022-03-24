شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الخليجي" يهنئ عسيري والسلمان بحصولهم على جائزة الطبيب العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ مجلس الصحة الخليجي في بيان له اليوم الخميس الفائزين بالمركز (الأول والثاني) بجائزة الطبيب العربي خلال أعمال الدورة العادية (56) لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عُقد اليوم 24 مارس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

حيث حصل مرشح المملكة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزار ة الصحة المساعد للصحة الوقائية، على جائزة المركز الأول، فيما حصلت مرشحة مملكة البحرين، الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة في مجمع السلمانية الطبي على جائزة المركز الثاني.

وقد تم اختيار الدكتور عبدالله عسيري والدكتورة جميلة السلمان خلال الاجتماع الثالث للجنة الجائزة التي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يومي 14 و15 فبراير الماضي، حيث أسفرت النتائج عن فوزهم بجائزة الطبيب العربي، وتستهدف جائزة 'الطبيب العربي' الأطباء العاملين في مجال الصحة وفروعه المختلفة والعلوم الصحية في نطاق الوطن العربي ولهم مبادرات متميزة نُفذت داخل الوطن العربي، وكان لها التأثير الإيجابي على تحسين الخدمات الصحية.