شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل نوابًا وشركات أسلحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على روسيا تستهدف العشرات من شركات الدفاع، والمئات من أعضاء البرلمان، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك في البلاد، في إطار تكثيف ضغوطها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا توجيهات على موقعها على الإنترنت تحذّر من أن المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشترك فيها روسيا قد تكون خاضعة لعقوبات من السلطات الأمريكية في خطوة تهدف إلى منع روسيا من التملص من العقوبات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: ”هدفنا هنا هو تجريد روسيا بشكل منهجي من الاستحقاقات والامتيازات التي كانت تتمتع بها كطرف مشارك في النظام الاقتصادي العالمي“.