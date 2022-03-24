الحكومة الإثيوبية تعلن هدنة للسماح بدخول المساعدات إلى تيغراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ الالتزام بهدنة مع قوات إقليم تيغراي المتمردة؛ من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم الواقع في شمال البلاد، والذي تمزقه الحرب.



ولم يرد متحدث باسم قوات تيغراي على طلب للتعليق على الإعلان الذي جاء بعد زيارة ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي إلى العاصمة أديس أبابا، هذا الأسبوع.

وتقول الأمم المتحدة، إن ما يزيد على 90 في المئة من سكان تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية، لكن لم يدخل الإقليم سوى القليل منها منذ انسحاب القوات الإثيوبية من تيغراي، في نهاية يونيو حزيران العام الماضي.