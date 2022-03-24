محكمة عسكرية لبنانية توجه اتهامات لسمير جعجع بأحداث عنف بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

ذكر مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهامات للسياسي المسيحي البارز سمير جعجع، فيما يتعلق بالاشتباكات الدموية التي وقعت في بيروت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال مسؤول في حزب القوات اللبنانية، إن الاتهام الموجه لجعجع مسيس، وإن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية.

وقُتل سبعة أشخاص، جميعهم من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، قرب منطقة شهدت اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.