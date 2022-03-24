شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون محذرا الناتو: دبابات روسيا ستتقدم داخل أوروبا إذا لم يتم إيقافها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قادة الناتو من أن دبابات روسيا ستتقدم داخل أوروبا إذا لم يتم إيقافها؛ وذلك بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أمس الأربعاء أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقرّرتين في بروكسل الخميس، إنّ «المملكة المتّحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا».