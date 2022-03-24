شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 100 ألف جندي جاهزون للانتشار في أوروبا إذا دعت الحاجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية عن استعداد 100 ألف جندي أمريكي للانتشار في أوروبا إذا دعت الحاجة.

وقالوا إن قادة النيتو لم يبحثوا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لغياب أي مؤشرات لدى موسكو بهذا الشأن.

وأكد المسؤولون أن قادة النيتو يدركون ضرورة وضع خطط لمواجهة احتمال وقوع هجوم كيميائي بأوكرانيا.

وقالت رويترز إن مصدرًا رفيعًا في الإدارة الأمريكية صرّح بأن واشنطن بحثت مع الحلفاء مساعدة أوكرانيا للحصول على صواريخ مضادة للسفن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، قبل نحو أسبوع، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل دعمها في مواجهة الغزو الروسي. وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة، التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، مليار دولار وتشمل “أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد”، وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة “غير المسبوق” لحليفتها في حربها مع روسيا.

كما أعلنت عدة دول أوروبية اليوم عن مساعدات عسكرية ومالية ضخمة لأوكرانيا.