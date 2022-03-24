شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : 1035 شخصا لقوا مصرعهم في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 1035 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1650 آخرون خلال شهر واحد منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في بيان إن 90 طفلا بين القتلى، مضيفا أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب التأخير في الإبلاغ عن سقوط الضحايا في المناطق التي تشهد أعمالا عدائية شديدة، ومنها مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان منفصل إن 4.3 مليون طفل، أي أكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والبالغ عددهم 7.5 مليون طفل، شُردوا وإن منهم أكثر من 1.8 مليون فروا إلى الخارج.