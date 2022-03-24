انتخاب العراق رئيساً للشبكة العربية للهيئات الرقابية

وبحسب بيان لوزارة البيئة، فقد أكد مديرعام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني، "التزام العراق وهيئاته الرقابية للعمل المشترك مع العرب للتصدي للتحديات ودعم العمل المشترك وتبادل الخبرات بين البلدان العربية ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد والعمل على تطوير سبل التعاون المشترك بين اعضاء الشبكة".وأوضح بيان البيئة، أنه "تم انتخاب مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة العراقية رئيساً للشبكة العرببة للهيئات الرقابية للعامين المقبلين خلال اجتماع الهيئات الرقابية الذي انعقد في تونس للفترة من 22-24 اذار 2022".

وأشار البيان إلى أن "الوفد العراقي ضم ممثلي عن وزارة البيئة ورئيس الهيئة العراقية لمراقبة المصادر المشعة في العراق كمال حسين لطيف".

