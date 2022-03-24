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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية للقاء نظيره الإماراتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-24 | 16:01
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تنشر الخليج 365، تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراته المرتقبة مع نظيره الإماراتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.
وتقام المباراة، اليوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وأدناه التشكيلة الرسمية:
وأدناه التشكيلة الرسمية:
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