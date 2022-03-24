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السومرية تنشر تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية للقاء نظيره الإماراتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-24 | 16:01

السومرية تنشر تشكيلة المنتخب الوطني الرسمية للقاء نظيره الإماراتي

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تنشر الخليج 365، تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراته المرتقبة مع نظيره الإماراتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.
وتقام المباراة، اليوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأدناه التشكيلة الرسمية:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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