انت الان تتابع خبر سوريا تطيح بأمال لبنان في التأهل لكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة توقفا بسبب أعمال الشغب الجماهيري عند الدقيقة 70 من زمن المباراة لتستكمل بعد ذلك وتنتهي بفوز نسور قاسيون بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة خسر لبنان بشكل رسمي حظوظه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 لتكون البطاقة الثالثة للملحق بين منتخبي الإمارات والعراق.



ورفع سوريا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد لبنان عند 6 نقاط في المركز الرابع.