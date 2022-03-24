انت الان تتابع خبر تولد 2008.. فتاة تطلق النار على نفسها بداعي الانتحار في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باقدام فتاة على اطلاق النار على نفسها بداعي الانتحار ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فتاة من تولد 2008، أطلقت النار على نفسها ضمن منطقة الرأس بداعي الانتحار"، مبينا أنها "استخدمت سلاح والدها الذي يعمل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية".
وأضاف، أن "الحادثة تسببت بإصابة الفتاة بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أنه "تم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات في محاولة لانقاذها".
وأضاف، أن "الحادثة تسببت بإصابة الفتاة بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أنه "تم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات في محاولة لانقاذها".