تولد 2008.. فتاة تطلق النار على نفسها بداعي الانتحار في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فتاة من تولد 2008، أطلقت النار على نفسها ضمن منطقة الرأس بداعي الانتحار"، مبينا أنها "استخدمت سلاح والدها الذي يعمل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية".

وأضاف، أن "الحادثة تسببت بإصابة الفتاة بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أنه "تم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات في محاولة لانقاذها".

