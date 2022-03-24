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تولد 2008.. فتاة تطلق النار على نفسها بداعي الانتحار في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باقدام فتاة على اطلاق النار على نفسها بداعي الانتحار ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فتاة من تولد 2008، أطلقت النار على نفسها ضمن منطقة الرأس بداعي الانتحار"، مبينا أنها "استخدمت سلاح والدها الذي يعمل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية".

وأضاف، أن "الحادثة تسببت بإصابة الفتاة بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أنه "تم نقلها من قبل ذويها الى احدى المستشفيات في محاولة لانقاذها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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