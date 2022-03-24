غوتيريش: جامعة الدول العربية تضطلع بدور حاسم في جميع مجالات عملنا

وقال غوتيريش في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية، ان "تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية شرط لا غنى لتعزيز تعددية الأطراف على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تضطلع بدور حاسم في "جميع مجالات عملنا".واضاف أن "المنظمتين تركزان بشكل خاص على بناء شراكات أقوى في مجالات المرأة والسلام والأمن ونزع السلاح والوساطة وبناء السلام"، مضيفا: "سنعقد اجتماعنا العام الخامس عشر للتعاون في تموز من أجل النهوض بإطار عملنا الذي مدته سنتان، وسنعمل معا على عقد اجتماع قطاعي بشأن تغير المناخ".

واوضح "إننا نحتاج إلى التآزر والوقوف معا دعما للحلول السلمية متعددة الأطراف، "ولهذا فإن علاقتنا مع جامعة الدول العربية والدعم القوي الذي نتلقاه من أعضائها يكتسيان أهمية- ويحظيان بالتقدير- أكثر من أي وقت مضى".

