انت الان تتابع خبر عشائر كربلاء تطالب الكاظمي بالتدخل لإيقاف تجريف أراضيهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب عدد من شيوخ عشائر محافظة كربلاء، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإيقاف عمليات التجريف التي تتعرض لها أراضيهم.