انت الان تتابع خبر عشائر كربلاء تطالب الكاظمي بالتدخل لإيقاف تجريف أراضيهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب عدد من شيوخ عشائر محافظة كربلاء، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإيقاف عمليات التجريف التي تتعرض لها أراضيهم.
ونظم الشيوخ مؤتمرا صحافيا حضره مراسل السومرية، أكدوا فيه، أن "هنالك مجاميع مسلحة تقوم بالاستيلاء على أراضيهم ومن ثم تفتيتها وبيعها".
وطالب الشيوخ، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل لإيقاف عمليات التجريف ووضع حد لهذه الحالة التي باتت تتكرر كثيرا".
وطالب الشيوخ، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل لإيقاف عمليات التجريف ووضع حد لهذه الحالة التي باتت تتكرر كثيرا".