الصين: اتهامات حلف "الناتو" بدعم روسيا "نشر للتضليل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

اعتبرت الصين، اليوم الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ ”ينشر التضليل“، وذلك ردًا على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال غزوها لأوكرانيا، في ظل ضغوط غربية متنامية على بكين لأبعادها عن موسكو.



ورفضت الصين إلى الآن أن تدين بصراحة الهجوم الذي تشنه حليفتها روسيا على جارتها الغربية، كما تتأخر عن دول عدة بتوفير مساعدة إنسانية لكييف.

واتهم ستولتنبرغ، الأربعاء، الصين بدعم روسيا سياسيًا من خلال نشر أكاذيب صارخة، ومعلومات مضللة، وحذّرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.

وردًا على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الخميس، أن ”اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في حد ذاته نشر للتضليل“.

وشدد وانغ، خلال ندوة صحفية دورية، على أن ”موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول (…)، وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم“.

وأضاف: ”لقد كررنا مرارًا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرًا بين الشرق والغرب، بدلًا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى“.