تونس.. إضراب عمال البلديات يغرق العاصمة في أكوام من القمامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أحدث إضراب عام يخوضه عمال نظافة في تونس موجة من الفوضى، وتسبب في انتشار أكوام من القمامة وسط الشوارع.



وأثار ذلك استياء التونسيين ومخاوفهم من حدوث كارثة بيئية تعم المدن التونسية التي تستعد لاستقبال موسم سياحي جديد.

ويخوض عمال النظافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل يستمر إلى يوم غد الجمعة.

ويطالب المضربون عن العمل بتعديل قوانين الشغل الخاصة بهم، وبالحصول على منح خاصة تتماشى وطبيعة عملهم والمخاطر التي يتعرضون لها.

وقال مصدر من الجامعة العامة للبلديين (نقابة عمّال النظافة) في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن الإضراب جاء بعد استنفاد كافة المحاولات التي خاضتها النقابة للحوار مع السلطات المشرفة على المجالس المحلية (وزارة الداخلية ووزارة البيئة) دون التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب التي كان قد عرضها عمال النظافة في جلسات حوارية سابقة.