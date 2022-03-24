"الناتو" يمدد مهمة ستولتنبرغ ويقرر دعم الجناح الشرقي للحلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

توافق قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل، اليوم الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.



وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل: ”ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي، ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبًا، والدفاع عن أمن جميع الحلفاء“.

واتفق الزعماء على تشكيل 4 مجموعات قتالية أخرى في: بلغاريا، والمجر، ورومانيا، وسلوفاكيا، وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.

وفي سياق متصل، مددت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لمدة عام، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.

وقال ستولتنبرغ: ”بينما نواجه أكبر أزمة أمنية في جيل، نقف متحدين للإبقاء على حلفنا قويًا ومواطنينا آمنين“، في إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا الواقعة على حدود بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وهي دول أعضاء في الحلف.