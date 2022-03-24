شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير عبري: أردوغان قد يطلب من نشطاء حماس الصغار المغادرة إلى لبنان أو قطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

استبعد تقرير إسرائيلي، صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الخميس، أن يتسبب التقارب بين تل أبيب وأنقرة في تقييد أنشطة حركة ”حماس“ على الأراضي التركية.



ورأى أن استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ قبل أسبوعين؛ ”جاء فقط من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية التركية وتحسين الموقف السياسي والإقليمي لأردوغان“.

وخلص إلى أنه لا توجد ضمانات لنجاح ”محاولة“ تحسين العلاقات الإسرائيلية التركية، وأنه ينبغي على تل أبيب التحلي بالحيطة والحذر.

كما أشار إلى مخاوف انتابت مصادر في حركة ”حماس“ تتواجد على الأراضي التركية، عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس إسرائيل؛ ما تسبب في فتح حوار بين السلطات التركية وقيادة الحركة من أجل إيجاد حلول للمزاعم الإسرائيلية بشأن ”عمليات إرهابية تباشرها الذراع العسكرية للحركة انطلاقا من إسطنبول“.