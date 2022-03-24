شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات النواب" يطالب حل مشاكل المستثمرين ودراسة تملكهم للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، هيئة التنمية الصناعية بضرورة تقديم تسهيلات لمن تسلموا الوحدات الصناعية ويواجهون تقاعس من الجهات الإدارية.

وأشار مرعى خلال زيارة وفد مشروعات النواب لمنطقة برج العرب للقاء المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية لمناقشة مشاكل المستثمرين، إلى أن هناك اشتباك بين التنمية المحلية والتنمية الصناعية ولابد من إيجاد حلول، مطالبا هيئة التنمية الصناعية دراسة ملف تمليك الوحدات الصناعية للمنتجين حال رغبتهم وتوافر الشروط.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة أعطت مهلة 6 شهور بعد تسلم الوحدات وثم 3 شهور اخري، متابعا:" مقدرش اجعل كل واحد يعمل اللى هو عايزة علشان متتحولش لعشوائيات"، مؤكدا على الاتفاق مع أحد المكاتب لعمل التصميم للوحدات وكل صاحب وحدة يعمل ما يريده داخل الوحدة.

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة الإسكندرية، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنة ، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.

لقاء المستثمرين



جانب من لقاء المستثمرين