"مستقبل وطن"يواصل إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، سواء تكريم الأمهات المثاليات والشهداء والعاملات، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وقوافل طبية للكشف عن أمراض الكبد الدهني بالمجان، وقوافل طبية حول تنظيم الأسرة، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

في محافظة أسيوط

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، المقر الرئيسي لأمانة الحزب بأسيوط كما تفقد خلال زيارته لمحافظة أسيوط التى بدأت بمعرض لبيع السلع الغذائية الذى تقيمه أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأمانة المحافظة بحى شرق أسيوط إستعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك.

وأشاد الأمين العام بالمعروضات والتخفيضات المقدمة على أسعار السلع الرمضانية والأساسية مؤكدا على سعى الحزب فى كل المحافظات لنشر وإقامة مثل هذه المعارض التى تساهم فى التخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتقدم له المنتجات الرئيسية والسلع أرخص من مثيلاتها فى السوق الخارجى مما يساعد فى دعم احتياجات المواطن والوقوف إلى جانب الدولة فى دعم المواطنين.

وعلي جانب أخر، نظمت أمانة ديروط احتفالا بمناسبة عيد الام وتكريم 30 سيدة بديروط على مستوى المركز فى إطار سلسلة احتفالات عيد الام التى ينظمها حزب مستقبل وطن علي مستوى المحافظة، وخلال الحفل كرم السيدة جميلة امين شلقامي الام المثالية و20 أم أخرى من ديروط احتفالا واحتفاءا بكفاحهن مع أسرهن وأولادهن.



المهندس أشرف رشاد الشريف يتابع جودة المنتجات المعروضة في معرض أهلا رمضان بأسيوط



جولة الأمين العام لمعارض مستقبل وطن في أسيوط

وفي محافظة بني سويف

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة، بمدينة سمسطا، بحضور المحافظ ونواب الحزب، وتفقد المحافظ منتجات المعرض، الذي يضم العديد من السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتبادل الحديث مع عدد من المواطنين أثناء تواجدهم المعرض للحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها.



افتتاح معرض بمدينة سمسطا بحضور المحافظ

وفي محافظة دمياط

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، للكشف المبكر عن أمراض الكبد، يوم السبت المقبل، بالتعاون مع مستشفي الكبد المصري، بقرية ميت الشيوخ، وتستقبل القافلة الطبية المواطنين الراغبين في الكشف عن أمراض الكبد الدهني وأورام الكبد في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمركز فارسكور في قرية الشيوخ.

وفي محافظة الفيوم

بدأت أمانة مركز ٱبشواي، في توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين من اهالينا، حيث تم توزيع الكرتونة بالوحدة المحلية بابوكساه والفاروقه وعبود وهويدي وذلك من خلال قيام فرق عمل لأمانة الحزب بالمركز بالمرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.



توزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً في الفيوم

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانات العمال والفلاحين والمرأة، احتفالية كبري لتكريم الأمهات العاملات المثاليات بالمحافظة بمناسبة عيد الأم، حيث تم تكريم الامهات العاملات بشركات الغزل والنسيج بطنطا، والمطاحن غرب ووسط الدلتا والزيوت والصابون بطنطا، وأيضا تكريم الامهات العاملات بامانة المرأة وأمانة العمال والفلاحين، وتسليمهم هدايا وشهادات التقدير، وعلي جانب أخر، نظمت أمانة المرأة، ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني بمعهد توكل الإعدادي والثانوي بنات، موضحين خلال الندوة، أن الابتزاز الالكتروني اصبح افه في تلك الأيام ويمس الذكور والاناث ولا يرتبط بسن أو مستوي معين وطالب الأمهات والآباء بضرورة الحرص علي تفهم الاجواء الحاليه وضرورة فتح قنوات حوار مع الأبناء وضرورة الرقابه عليهم من أجل حمايتهم من الأخطار المحيطة بهم وطالب الأبناء ضرورة تقبل تلك الرقابة لان الغرض منها هو حمايتهم من الوقوع لتلك الابتزازات.



جانب من احتفالية تكريم الأم المثالية في الغربية



احتفالية تكريم الام المثالية في الغربية

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة مركز العياط، احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء من أبناء المركز، وبدأت الإحتفالية بتلاوة القرآن الكريم تلاها عزف السلام الجمهورى، وكلمة للتاكيد علي أن المرأة المصرية تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا في بناء المجتمع، فهي اللّبنة الأساسيّة فيه ويجب علينا أنْ لا نغفل عن دور المرأة في المجتمع، وأنْ نُعطيها كامل حقوقها وقدم التهنئة للأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.

وتضمنت الاحتفالية التي أشاد بها جميع الحضور، عدداً من الفقرات الفنية، وتوزيع الحوائز والهدايا العينية للأمهات المثاليات وأمهات الشهداء البالغ عددهم 34 أماً، وقبيل نهاية الحفل قدم رحلتي عمرة لاثنين من الأمهات المثاليات المكرمات، وعلي جانب أخر، وفرت أمانة مركز اطفيح، سيارات متنقله لبيع السلع الغذائية تجوب كل قرى مركز اطفيح بالكامل تباعا بأسعار مخفضة، وفي نفس السياق، نظمت أمانة قسم إمبابة بالتعاون مع وحدة المنيرة الجديدة قافلة طبية مجانية لتنظيم الأسرة "بغرب المطار"بالتنسيق مع الإدارة الصحية بشمال الجيزة وشملت القافلة، كشفسونارتركيب وسيلة لتحديد النسل وصرف العلاج مجانا) وشهدت القافلة اقبالا كبيرا من المواطنات اللاتى توجهن بالشكر لامانة قسم إمبابة لحزب مستقبل وطن ووحدة المنيرة الجديدة علي التنظيم والاعداد الجيد للقافلة الطبية



تكريم الأم المثالية في الجيزة وتسليم هدايا عينية



احتفالية الأم المثالية في الهرم



تجهيز كراتين مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر في الوراق بمناسبة شهر رمضان



تسليم هدايا عينية وشهادات تقدير للأم المثالية في الهرم

وفي محافظة الأقصر

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "أهلا رمضان"، أولي منافذ الحزب لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في اطار خطة الحزب لاقامة سلاسل معارض بيع غذائية بمختلف انحاء المحافظة، وشهدت اقبالا من المواطنين، مطالبين بالتوسع في اقامة مثل هذه المعارض التي توفر السلع والمنتجات باسعار في متناول المواطن ذو الدخل البسيط ومدة فترة عملها حتي بعد انقضاء شهر رمضان.



منافذ مستقبل وطن لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة القاهرة الجديدة، حفلًا لتكريم 35 أمًّا مثالية بالقاهرة الجديدة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، حيث أن اختيارهن تم بناءً على معايير في مقدمتها عطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة، موجهين التهنئة إلى كل امرأة جعلت من أبنائها نموذجًا مشرفًا ومضيئا يسهم في بناء وتنمية الوطن وإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل.



احتفالية تكريم الأم المثالية تقديراً لقصص كفاحهن

وفي محافظة المنوفية

أطلقت أمانة مركز تلا، معرضاً كبير لشباب الخريجين والأسرة المصرية، ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والخضار والملابس وكل احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة، وقد لاقى المعرض إقبال كبير من أهالى قرى الوحدة المحلية بطبلوها، وفي نفس السياق، احتفلت أمانة بندر شبين الكوم، بالأمهات المثاليات بقرية موفي مون، وتم خلال الحفل تكريم الأمهات بشهادات التقدير والهدايا العينية.



معارض مستقبل وطن في المنوفية

وفي محافظة الوادي الجديد

كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، المدارس الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المراحل التعليمية الثلاث، وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني وفقرات فنية وشعرية وموسيقية من كورال إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم وبمشاركة تلاميذ قسم الموهوبين كما جرى تكريم تلاميذ كل مدرسة فائزة من المراحل التعليمية الثلاث ومشرفي المدرسة وموجهي العموم ومديري المراحل التعليمية بواقع 10 للمرحلة الإبتدائية و10 بالمرحلة الإعدادية و9 بالمرحلة الثانوية، و63 من مشرفي وقيادات قطاع التعليم بالمحافظة، وتم تكريم المدارس الثلاث الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة على مستوى المراحل التعليمية الثلاث في احتفالية فنية بمقر المركز الإستشكافي للعلوم بمدينة الخارجة، وهي مدرسة العبور الإبتدائية بإدارة الخارجة التعليمية ومدير المدرسة ومشرفى البرنامج، مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بالخارجة ومدير المدرسة ومشرفى البرنامج، ومدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة ومدير المدرسة ومشرفى البرنامج، ومجموعة من الموجهين الأوائل بإدارة الخارجة التعليمية للمشاركة فى إنجاح العمل، وفي السياق ذاته، كرمت أمانة الحزب، 23 أمًا مثالية على مستوى مركزي الخارجة وباريس وقراهما، وذلك بمقر مركز شباب قرية "الجزائر"، لتكريم الأمهات المثاليات من مركزي الخارجة وباريس وأمهات شهداء العاملين في قطاع الكهرباء، لتكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير.



حفل تكريم الأم المثالية في الوادي الجديد

وفي محافظة البحر الأحمر

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، لليوم التاني على التوالي طرح السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة في مدينتي رأس غارب، والقصير، حيث تم توفير منافذ متحركة عن طريق سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة وذلك للتخفيف عن المواطنين، ضد الغلاء وجشع التجار، وجاءت السلع المعروضة تتضمن مواد غذائية أساسية مثل الزيت والسكر بالإضافة إلى الأسماك الطازجة واللحوم والفراخ المجمدة بأسعار تقل عن الأسواق.



منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة الضواحي، احتفالية بمناسبة عيد الأم، وبدأت الاحتفالية التي قامت بتنظيمها أمانة المرأة بالقسم، بالسلام الوطني، ثم الحديث عن فضل الأم ودورها في حياة الأبناء بشكل خاص منذ الولادة وحتى الكِبر، والمجتمع بشكل عام، وكذلك ترسيخ أسس التربية السليمة لبناء وطننا الغالي مصر، وقامت قيادات أمانة الضواحي، بتكريم عدد من الأمهات اللاتي بذلن الغالي والنفيس من أجل تربية الأبناء، تقديرًا لقصص كفاحهن، في ظل روح من المحبة بين الحضور احتفالا بهذا اليوم وهذه المناسبة.

وفي محافظة أسوان

أقامت أمانة مركز إدفو، معرض "أهلا رمضان"، للسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك باستاد مركز شباب ادفو، وشهد المعرض إقبالاً من قبل المواطنين وسط إشادة حول جودة السلع والأسعار.



معارض ضد الغلاء في مركز ادفو



إقبال المواطنين علي معارض مستقبل وطن المخفضة

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.