البنك الأهلي يطلق رسميا شركة للاستثمار المباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق شركة الاستثمار"أفانز منارة للاستثمار المباشر" كأول شركة تهدف الى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة FUND OF FUNDS.

وتأسست الشركة، بالمشاركة مع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك إيجيبت وشركة مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانز كابيتال في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد، وفقا لبيان من البنك الأهلي اليوم الخميس.

وتعد افانز منارة أول صندوق في مصر يستهدف الاستثمار في صناديق الاستثمار، إضافة الى كونها أول تطبيق على ارض الواقع لقرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في فبراير 2021 بشأن اضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة الى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه إن التعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة والمؤسسات المالية الأخرى يعكس دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري وخطط التنمية في الدولة والذي يأتي تنفيذًا لرؤية البنك المركزي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف عكاشه أن إطلاق هذه الشركة يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتأثيرها على الناتج المحلى وخلق فرص عمل جديدة ، تدعم رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية وتنشيط هذا القطاع من خلال تمويل واستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن إجمالي استثمارات الشركة المستهدفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، حيث وصل قيمة الإغلاق الأول لرأس مال الشركة المصدر إلى 905 مليون جنيه.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يشارك في هذا الإغلاق بقيمة 300 مليون جنيه وذلك كأكبر حصة مساهمة بينما شارك بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد وشركة مصر القابضة للتأمين وبنك قناة السويس بقيمة 100 مليون جنيه لكل منهم و شارك المصرف المتحد بقيمة 50 مليون جنيه والتجاري وفا بنك إيجيبت بقيمة 45 مليون جنيه بالإضافة إلى مجموعة أفانز كابيتال بقيمة 10 ملايين جنيه.

وقال هاني أسعد رئيس استثمار أفانز كابيتال ايجيبت إن شركة الاستثمار الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات من خلال المساهمة في صناديق استثمار تتيح التمويل اللازم لتلك المشروعات أو عن طريق المساهمة المباشرة في تلك المشروعات، وكذا اتباع أفضل الممارسات في إدارة الصناديق في مصر سعيا لاجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تلك الصناديق بهدف دعم نشاط هذا القطاع من الشركات لما يمثله من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي.