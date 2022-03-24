رئيس غرفة الملابس يتوقع ارتفاع أسعار الملابس الصيفية 40% هذا العام (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الملابس خلال الموسم الصيفي لهذا العام بنسبة 40%، خاصة بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وقال عبد السلام، في حوار مع الخليج 365، إن أي زيادات في تكلفة الإنتاج ستؤثر على سعر المنتج النهائي في الأسواق، متوقعا تراجع القوة الشرائية للمواطن بسبب زيادة الأسعار المنتظرة، وانخفاض حركة البيع والشراء بسوق الملابس في مصر.

وعلى الرغم من ارتفاع الخامات، توقع عبد السلام عدم تأثر قيمة الصادرات المصرية للملابس خلال العام الحالي، ولكن الكمية المصدرة من المتوقع أن تتراجع مقارنة بما كانت عليه في عام 2021.

وإلى نص الحوار:

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة منذ العام الماضي حتى الآن.. فما هي نسبة هذه الزيادة؟

ارتفعت أسعار مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة منذ العام الماضي حتى الآن بنسبة 70%.

بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.. هل هناك توقعات بزيادة أسعار الملابس الصيفية هذا العام؟

مع أي زيادة في تكلفة الإنتاج يحدث ارتفاع في سعر المنتج النهائي، فهناك زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة في شحن الحاويات وارتفاع الحد الأدنى للأجور وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه، كل هذه النقاط ستدفع إلى ارتفاع أسعار الملابس الصيفية للعام الجاري بنسبة تصل إلى 40% بالأسواق.

كيف تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار مستلزمات إنتاج الملابس في مصر؟

من المتوقع أن ترتفع أسعار الخامات 10% بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا فقط، رغم عدم اعتماد مصر في استيرادها على روسيا أو أوكرانيا، لأنها الاعتماد الأكبر يكون على الصين لشراء الخامات، ولكن تداعيات الحرب أثرت على أسعار الشحن وتأمين الحاويات، وأسعار الشحن والتأمين تحسب على تكلفة مستلزمات الإنتاج.

هل تتأثر الصادرات المصرية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

ستتأثر كمية المنتجات التي يتم تصديرها بعد الزيادات التي حدثت في تكلفة الإنتاج ولكن قيمة الصادرات التي وصلنا لها خلال العام الماضي لن تتأثر، والتي ستعوضها زيادة الأسعار الجديدة.

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة خلال العام الماضي أكثر من 2 مليار دولار، لذا ستظل نفس القيمة هذا العام أيضا لحجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة.

كيف أثر وقف تعامل البنوك بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية على سوق الملابس؟

بعد قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية منذ بداية شهر مارس الجاري من المفترض أن ترتفع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، ولكن المصنعين يمتصون حاليا جزءا كبيرا من أي زيادات ناتجة في التكلفة حتى لا تتوقف حركة الإنتاج.

كيف أثرت زيادات الأسعار التي حدثت على مدار العام الماضي وحتى الآن على حركة السوق؟

سوق الملابس يعاني من تراجع في حركتي البيع والشراء نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطن، فالزيادات في الأسعار بالأسواق تقلل من القوة الشرائية للمواطن وهذا أمر طبيعي، بل هناك حاليا أولويات أخرى عن شراء الملابس عند المستهلكين.