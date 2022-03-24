"جلسات مساج وكريمات".. ضبط مركز علاج طبيعي يديره منتحل صفة طبيب في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الحملة التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير إدارة العلاج الحر، من ضبط مركز للعلاج للعلاج الطبيعي بقرية العلالمة شرق النيل، يديره شخص لا يحمل رخصة مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي مما يعد انتحالا لصفة طبيب، وأن المكان غير مرخص كمنشأة طبية، وتلاحظ وجود مرضى بالفعل رجالًا ونساءً يقوم المذكور بالكشف عليهم، وعمل جلسات علاج طبيعي ومساج، فضلا عن تواجد أدوية وكريمات خاصة بالعلاج الطبيعي.

جرى التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المركز، فضلا عن تحرير محضرا لصاحب المنشأة لمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز، والتلاعب في ادعاء مزاولته مهنة طبيب.