"هيئة الكتاب" تصدر "التجربة الفيدرالية في الحبشة" ضمن سلسلة "أفريقيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، حديثا ضمن سلسلة "أفريقيات" كتابا بعنوان "التجربة الفيدرالية في الحبشة" للدكتور محمد سليمان فايد.

يقدم المؤلف في هذا الكتاب تقييما مهما عن التجربة الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا؛ حيث خلص إلى أنها صيغة شكلية مقارنة بالتجارب الفيدرالية حول العالم، ومقارنة أيضا بصيغ 6 دول في أفريقيا طرحت الفيدرالية صيغة للحكم.

كما تعرض الكتاب إلى عوامل تطور المسألة القومية في إثيوبيا ودور العامل الخارجي في هذه المسألة إلى جانب أدوار العوامل الداخلية.

ويتناول كذلك المجهودات المحلية تاريخيا للوصول إلى حالة الاندماج الوطني ومحاولة تدشين الأمة الإثيوبية، وهي الجهود التي قام بها الأباطرة أولا ثم تبعهم من القادة السياسيين مليس زيناوي، الذي أسس الفيدرالية الإثنية وهندس هذه الصيغة؛ بحيث تكون قومية التيجراي هي القومية القائدة والمسيطرة على مفاصل الدولة الإثيوبية، مما أدى إلى بلورة رد فعل من جانب القوميات الأخرى، أسفر عن حالة عدم استقرار سياسي في إثيوبيا من ست سنوات تقريبا.