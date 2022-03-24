محافظ القاهرة: مشاركة المرأة المصرية في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، حيث أصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ القاهرة في الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بحديقة العاشر؛ بمناسبة يوم المرأة المصرية، حيث كرم عددا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي للمرأة.

وقال محافظ القاهرة: عيد الأم هو رمز للوفاء والاعتراف بالجميل وتأكيد على أهمية دور المرأة في الحياة، موجها التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

وأضاف أن المرأة المصرية لعبت دورًا مهمًا مع الرجل عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فكانت شريكته في كل الإنجازات ومساندة له في كافة التحديات التي شهدتها الدولة المصرية.

وتابع: إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب مهمة في الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية أثبتت بما قدمته من كفاءة عالية فيها أنها نموذج مشرف على المستوى المحلي والدولي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها ولكل فتاة ناجحة.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.