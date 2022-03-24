"عريس بياخد البركة".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الموسيقي داخل الضريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص وآخرين داخل أحد الأضرحة بأسيوط.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص وبصحبته عدد من أهليته وعدد من حاملي الآلات الموسيقية "الطبل" بالدخول لأحد الأضرحة الكائنة بدائرة مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط وذلك عقب عقد قرانه، تباركاً بصاحب الضريح لكونه أحد أحفاده.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.