أسعار السلع والمنافذ.. توجيهات حكومية بشأن شهر رمضان 2022



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضرورة الإسراع بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية فيما يخص باقي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذها لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في ظل المتابعة الدورية من الرئيس لتطورات المبادرة بالإضافة لاجتماعات رئيس الوزراء الدورية مع الوزراء المعنيين والجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية اليوم الخميس، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

من جانبه، قال محافظ المنوفية إنه تم استلام عدد من المشروعات المنتهية فيما يخص المرحلة الأولى للمبادرة والتي تنفذ في قرى مركزي أشمون والشهداء، حيث يستهدف البرنامج إقامة وإنشاء حوالي 1054 مشروعا في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق والشباب والرياضة، فضلا عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقا لنموج التأمين الصحي الشامل وتبطين الترع والمجاري وتبلغ تكلفة إنشاء تلك المشروعات حوالي 10 مليارات جنيه.

وأشار المحافظ إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وسرعة حل أي مشكلات لسرعة التنفيذ بصورة لائقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ تعليقا على الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" التي ستنفذ بالمحافظة بداية من العام المالي القادم في 3 مراكز وحوالي 125 قرية، أنه جاري الانتهاء من تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع كافة الجهات، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لإشراك مواطني القرى المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان المبارك والتجهيزات الجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان"، وبعض المنافذ المتنقلة والثابتة في المراكز والمدن والقرى لتلبية احتياجات المواطنين، وجه وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن لتحديد الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة المعارض الثابتة والمنافذ المتحركة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هناك توجيهات مستمرة لتكثيف الحملات الرقابية الصارمة بصورة يومية لمتابعة حركة الأسواق ومدى توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتحفظ على أي سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، وجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطنين على مستوى النظافة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنوفية.

وعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة لطرح مناقصات الجمع على بعض الشركات وتفعيل منظومة الجمع السكني بمدينة شبين الكوم والتعاون مع القطاع الخاص لتحسين مستوى النظافة وجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع ونواتج الهدم والتخلص الآمن من المخلفات ونقلها للمدفن الصحي بكفرداود وإقامة بعض مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات في بعض مراكز ومدن المحافظة ومنها بركة السبع وأشمون وتلا والشهداء ومنوف.

كما تم خلال الاجتماع متابعة نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إزالة 116 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1619 مترا مربعا ضمن المرحلة الثالثة بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وأجهزة وزارة الري.

وفيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ومنظومة الرصف والتطوير والتجميل لبعض الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، قال المحافظ إن هناك متابعة ميدانية لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز تقديم التيسيرات اللازمة والتبنية على الشركات بتنفيذ الأعمال طبقاً لأفضل المعايير وسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ليستفيد منها المواطن.