"قومي المرأة": توجيهات الرئيس في احتفالية "تكريم المرأة" ملبية لطموحاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوجيهات التى أصدرها أمس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في بيان، اليوم الخميس، عن سعادتها وفخرها بهذه التوجيهات، قائلة: توجيهات الرئيس مهمة جداً، وجاءت شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية في الكثير من القضايا الملحة التي تخصها سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو في سوق العمل.

وأضافت مايا مرسي: تعكس تلك التوجيهات إصرار الإرادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل والإيذاء البدني في نطاق الأسرة ضمانا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن التوجيهات شملت الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، مؤكدة ثقتها في أن العصر الذهبي للمراة المصرية مازال يتضمن العديد من المفاجآت السارة للمرأة.

يذكر أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات: الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.

كما تضمنت مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها، والإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.

وتضمنت التوجيهات كذلك إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم، تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.