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4 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، على الطريق الدائري بمركز الفشن جنوبي بني سويف، اليوم الخميس.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الدائري بمركز الفشن.

انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "ر.م.م" 42 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "أ.ع.س" 35 عامًا، اشتباه كسر الذراع الأيمن، و"ف.خ.ح"، 60 عامًا، باشتباه ما بعد الإرتجاج، مصاب رابع مجهول الهوية والعنوان، اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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