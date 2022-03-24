أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا، تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، ردا على غزوها أوكرانيا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات، التي تركز بشكل خاص على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من «الشركات العامة الكبرى» في قطاع الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على 328 نائبا روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.