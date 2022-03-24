واشنطن تفرض عقوبات على 328 نائبا روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات مالية جديدة على روسيا، تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع، ردا على غزوها أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات، التي تركز بشكل خاص على تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من «الشركات العامة الكبرى» في قطاع الدفاع.