لكن الأربعاء «عثر على جثتين خلال عملية تفتيش العبارة» وفق المسؤولة. اندلعت النيران على متن العبارة فجر 18 شباط/فبراير، وكان على متنها قرابة 300 شخص. وأُخمدت النيران بالكامل بعد أسبوع.
ونجا 281 شخصًا هم 230 راكبًا و51 من أفراد الطاقم. واثنان من الناجين أفغانيان لم يكونا على قائمة الركاب ما أثار قلقًا من أن يكون على متن العبارة ركابًا آخرين غير مسجلين. اندلع الحريق فيما كانت العبارة على مسافة عشرة أميال بحرية فقط عن جزيرة كورفو في البحر الإيوني، وبعد ساعتين على انطلاقها من مرفأ إيجومينيستا اليوناني متوجهة إلى مدينة برينديزي الإيطالية. ويستمر التحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.
وتقول مجموعة جريمالدي المالكة للعبارة، إن الحريق بدأ في مقصورة الأمتعة. وكان على متن العبارة 153 عربة تجارية و32 سيارة، بحسب المالك.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا حريق العبارة في اليونان إلى 11 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.