واشنطن تفرض عقوبات على مجلس “الدوما” الروسي وأعضائه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 18 دقيقة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، فرض عقوبات على مجلس الدوما الروسي وأعضائه، إضافة إلى فرضها عقوبات أيضا على الرئيس التنفيذي لسبيرينك الروسي.

كما فرضت “الخزانة الأميركية”، عقوبات على القاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا.

وتوعدت واشنطن، الأربعاء، روسيا بمجموعة من العقوبات على شخصيات سياسية، الخميس.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن “زعماء حلف شمال الأطلسي سيبحثون سبل ضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها”.

وأشار إلى أن “زعماء حلف شمال الأطلسي سيناقشون سبل تعزيز قوة الجناح الشرقي للحلف”.

ولفت سوليفان، إلى أن “الرئيس بايدن سيلتقي بقادة الدول السبع لبحث تنسيق العقوبات المفروضة على روسيا”.

وتابع: “نبحث مع الحلفاء ما إذا كان ينبغي السماح لروسيا حضور اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين”.

وحول أزمة الطاقة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: “سنبحث سبل زيادة إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة”.

واستطرد: “الرئيس جو بايدن سيبحث مع القادة الأوروبيين سبل تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي”.

وبشأن محادثات البرنامج النووي، قال سوليفان: “لا تزال هناك خلافات في المحادثات النووية مع إيران ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم حلها”.

وتابع: “نثق بأن أي اتفاق مع إيران لن يخلق فرصة اقتصادية لروسيا”.