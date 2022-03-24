بسبب حرب أوكرانيا.. شركة نستله تعلق أعمالها في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 41 دقيقة

فرضت عدة دول وشركات عالمية عقوبات على روسيا، ردا على حربها ضد أوكرانيا المتواصلة لليوم الـ29.

أكدت شركة نستله Nestle أكبر شركة مصنعة للأغذية في العالم، أنها ستعلق الغالبية العظمى من صناعتها في روسيا وسط الضغط المتزايد على الشركات متعددة الجنسيات للخروج الكامل من البلاد بعد الحرب على أوكرانيا.

وقالت الشركة السويسرية إنها ستوقف بيع علامات تجارية مثل KitKat وNesquik، وستركز على الأطعمة الأساسية بما في ذلك أغذية الأطفال والتغذية الطبية.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إيجاد الحلول لمصانعها الستة وموظفيها الذين يبلغ عددهم سبعة آلاف في روسيا، مؤكدة الاستمرار في تسديد أجورهم إلى جانب التبرع بأي أرباح من السوق الروسية لمنظمات الإغاثة الإنسانية.

يذكر أن Nestle حققت 2% من إيراداتها العالمية من السوق الروسية في 2021.

وبلغ عدد الشركات التي انسحبت من روسيا أو علقت أنشطتها منذ فرض العقوبات على موسكو أكثر من 330 شركة أجنبية.

وتضم أكبر 10 شركات منسحبة نحو 125 ألف موظف، إذ أعلنت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الإغلاق المؤقت لنحو 850 فرعاً يعمل بها 62 ألف موظف.

وعلقت شركة PepsiCo مبيعات المشروبات الغازية، مع استمرار إنتاج الحليب وأغذية الأطفال، ما خلف توقف العمل لنحو 20 ألف موظف.

وأوقفت ايكيا السويدية الإنتاج والمبيعات، ويعمل بها 15 ألف موظف في 17 فرعاً.