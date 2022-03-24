الكرملين: بوريس جونسون الأكثر لهاثا في سباق معاداة روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الغرب الجماعي المناهض لروسيا قد ارتكب بالفعل جميع الأخطاء التي لم يكن من المفترض ارتكابها.

وأضاف بيسكوف، عندما طلب منه التعليق على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعلن أن الرئيس الروسي تجاوز “الخط الأحمر”، أن جونسون هو أنشط المشاركين في السباق المناهض لروسيا، لكن لن ذلك لن يمنحه الفوز الأولمبي بل سيجره إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية.

وتابع بيسكوف القول: “أما بالنسبة للسيد جونسون، فنرى أنه أكثر المشاركين نشاطا في السباق المعادي لروسيا. ولكن هذا السباق لن يجلب الفوز الأولمبي لأحد، بل على على النقيض من ذلك، سيؤدي إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية”.

جونسون: بوتين تجاوز الخط الأحمر

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يوم الخميس، إن بلاده ستزيد الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل وقف غزوه لأوكرانيا، والتي تُتم أسبوعها الرابع اليوم.

وأضاف جونسون لإذاعة إل.بي.سي، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن الرئيس الروسي تجاوز الخط الأحمر، ويجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: سنبحث إجراءات لمنع بوتين من استخدام احتياطي الذهب الروسي، مضيفاً أنه يتواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار وسيلتقيه قريبا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمس الأربعاء، أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل شهر.