شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء حلف الناتو يحذرون موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي الذين اجتمعوا في بروكسل اليوم الخميس على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل "ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء".

واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا.