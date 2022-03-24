البحرية الأوكرانية تدمر سفينة روسية بالقرب من ماريوبول

وقالت البحرية في رسالة نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك": "دُمّرت السفينة ناقلة الجنود أورسك في ميناء برديانسك".

وأرفقت البحرية رسالتها بثلاث صور، تُظهر إحداها، في لقطة عامة، الناقلة غير مدمّرة، فيما تُظهر اثنتان أخريان، الدخان في المرفأ من بعيد وسفينة تحترق، بطريقة لا تُتيح رؤية السفينة بوضوح.



وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء قد نقلت في السابق عن قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية قولها إن "ناقلة القوات والمواد هذه التابعة لأسطول البحر الأسود كانت أول سفينة حربية روسية تصل إلى بيرديانسك في 21 اذار الماضي".