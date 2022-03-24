كوريا الجنوبية توقف قطار انتصارات إيران في التصفيات المونديالية

وفي الشوط الثاني، عزز كيم يونغ غون تقدم المنتخب الكوري بهدف ثان في الدقيقة الـ63 من عمر المباراة.

وأحرز سون هيونغ مين، الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الوقت بدل الضائع من نهاية الشوط الأول.

حسم المنتخب الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، صدارة المجموعة الأولى بالفوز 2-0 على نظيره الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012