العبادي يهنئ 'إنقاذ وطن': هذا ما أتمناه منكم

بغداد - ياسين صفوان - هنئ رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، تحالف "إنقاذ وطن" بعد إعلانه يوم أمس بأنه الكتلة الأكبر.



وقال العبادي في تدوينة على تويتر: "اهنئ السادة مقتدى الصدر وبارزاني والحلبوسي والخنجر لاعلان تحالفهم، واتمنى صادقا ان يبدأوا اولى خطوات "انقاذ وطن"بالحوار الجاد ضمن "اطار" تنسيقي وطني لايجاد مخرج لازمات البلاد والانسداد".



وتابع، أن "البلاد لا تعمر ولا يتم خدمة مواطنيها من دون تكاتف وتعاون المخلصين بعيدا عن الغنائم والامتيازات".

