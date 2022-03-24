العمل تعلن مخاطبة وزارة المالية لتمويلها بمنحة الـ100 ألف

وقال رئيس الهيئة احمد هادي بنية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم مخاطبة وزارة المالية لتمويل الهيئة بمنحة غلاء المعيشة بمبلغ قدره 18 مليار و500 مليون دينار".

واضاف ان "ذلك جاء استنادا لقرار لمجلس الوزراء لتمويل حساب صندوق هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمبلغ المرصود لها بغية توزيع المنحة الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء بـ(100) ألف دينار بين المستفيدين من الهيئة ممن يتقاضون راتب المعين المتفرغ للاشخاص ذوي الاعاقة".

