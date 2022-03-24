الولايات المتحدة الامريكية تمدد إعفاء مئات المنتجات الصينية من رسوم عقابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أن مئات المنتجات المستوردة من الصين ستبقى معفاة من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.



وأعلن مكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة أنه قرر تمديد إعفاء 352 منتجاً من أصل 549 منتجاً.

وشدد المكتب على أن الإعفاء سيمنح بعد معاينة "كل حالة على حدة" عند تعذّر إيجاد بديل للمنتجات المستوردة من الصين.

وأشار المكتب إلى أن على الشركات الراغبة بالاستفادة من الإعفاء أن تعلل طلبها.

وأوضح المكتب أن "القرار المتّخذ اليوم جاء بعد النظر بتمعن" في آراء العامة وبـ"التشاور مع وكالات أمريكية أخرى".

وفرضت إدارة ترامب وفي إطار تنديدها بممارسات تجارية "غير منصفة" لبكين أدت إلى عجز تجاري أمريكي ضخم رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية بـ 370 مليار دولار تستوردها سنوياً الولايات المتحدة.

وحسب مكتب الممثل التجاري فإن "غالبية هذه الإعفاءات انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020"، أي قبل أقل من شهر من انتهاء ولاية ترامب.