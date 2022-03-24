نزوح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نزح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية الغزو الروسي لبلادهم في 24 فبراير (شباط)، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس.



وقالت اليونيسيف في بيان "أدّى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4.3 مليون طفل - أكثر من نصف أطفال البلد الذين يُقدّر عددهم بـ7.5 مليون طفل".

وأوضحت أن 1.8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2.5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل "تسببت الحرب بإحدى أسرع عمليات نزوح الأطفال على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية".

وحذّرت من أن حدوث ذلك "قد يكون له تداعيات دائمة على الأجيال المقبلة".

وأضافت، أن "أمن الأطفال ورفاهيتهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية كلها مهددة من العنف المروع المستمر".

وأكّدت اليونيسيف مقتل 81 طفلاً خلال الغزو الروسي لأوكرانيا وإصابة 108 بجروح، مشددة على أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.