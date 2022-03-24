دولة الإمارات تستضيف اجتماعات الجلسة الـ9 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام واجتماعات اللجان التي ستعقد يومي 26 و27 مارس/أذار الحالي.



ومن المقرر أن يلقي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور مشاركين من 60 برلماناً حول العالم.

الجلسة العامة التي ستعقد في مقر المجلس بأبوظبي يوم 27 مارس/أذار، برئاسة أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومارجاريتا ريستريبو رئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ستشهد استعراض التقارير المرفوعة من لجان البرلمان لاعتمادها.

ومن المقرر أن تجتمع لجان برلمان المجلس الدولي للتسامح والسلام في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي بتاريخ 26 مارس/أذار، وهي: لجنة العلاقات الدولية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة زرع السلام، ولجنة المرأة والشباب، ولجنة التنمية المستدامة.

وتأتي استضافة المجلس الوطني الاتحادي لاجتماعات البرلمان الدولي للتسامح والسلام ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في عام 2019، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التسامح والسلام من خلال اللجان الخمس الدائمة التابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وتجسد هذه المذكرة الأهداف المشتركة للجانبين الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات في نشر قيم الوسطية والاعتدال باعتبارها مرتكزاً للتسامح، والوسطية والتعددية الدينية، ومكافحة التطرف والإرهاب.