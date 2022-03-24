سلطان عمان يستقبل طحنون بن زايد ويبحثان التعاون والتنسيق المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، اليوم الخميس، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.



وبحث السلطان هيثم بن طارق بن تيمور والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما نحو التنمية المستدامة والازدهار.

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى سلطان عمان، خلال اللقاء، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة لعمان وشعبها ودوام التقدم والرفعة والازدهار.

فيما حمل سلطان عمان الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته إلى رئيس دولة الإمارات ونائبه والشيخ محمد بن زايد آل نهيان معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء.