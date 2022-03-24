شاهد.. حزب مستقبل وطن بمصر يكرم شباب أمانة الجيزة بحضور نواب البرلمان والشيوخ المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365

قام شريف جلال أمين شباب محافظة الجيزة المصرية بحزب مستقبل وطن بمصر ، بتكريم مجموعة كبيرة من عناصر الشباب داخل المحافظة اليوم، بمقر الحزب بالسادس من أكتوبر، في حضور النائب المصري عادل ناصر أمين محافظة الجيزة المصرية بحزب مستقبل وطن المصري ، والنائبة المصرية ماهيتاب عبد الهادي والنائب المصري محمود توشكى، في حفل تكريم تخلله استعراض لأهم ماأنجزته أمانة الشباب خلال الفترة السابقة.



كما حرصت أمانة الشباب برئاسة شريف جلال، على تكريم أمناء شباب الأقسام بمحافظة الجيزة المصرية وأعضاء هيئة المكتب بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب المتميز في أداءه تجاه المجتمع تشجعيًا لهم وتقديرًا لما يقدمونه من خدمة مجتمعية.

كما قامت مجموعة من الشباب بأمانة محافظة الجيزة المصرية، باستعراض أفكارهم المقرر تنفيذها الفترة المقبلة على أرض الواقع في خطوة من المساعدات الإجتماعية على أرض الواقع وتقديم الدعم للغير من أجل حياة أفضل للمواطنين.

وأعرب النائب المصري عادل ناصر، عن سعادته بما يقدمه الشباب المصري في المحافظة مؤكدًا أنه يمد يد العون لكل من يريدها ويريد فتح باب الحوار للمناقشات باستمرار وتقديم الأفكار الجديدة المفيدة وتنفيذها على أرض الواقع.

كما أكد شريف جلال أمين شباب المحافظة، أن الأمانة لازال لديها الكثير لتقدمه الفترة المقبلة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات من أجل ترسيخ فكرة الدعم المجتمعي ومساعدة الغير بما يصب في مصلحة المواطنين وأبناء المحافظة.