وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى حورس بالأقصر وتتابع تقديم الخدمة للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حورس بمنطقة أرمنت بمحافظة الأقصر.

واستقبل الدكتور أمجد عبد العزيز مدير المستشفى الوفد البرلماني، قدم شرح تفصيلي للوفد عن مدى جاهزية المستشفى، لافتا إلى أنها تضم 6 طوابق منها عيادات خارجية وقسم للطوارئ ومعمل أشعة وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، قسم عناية خاصة بالأطفال وكذلك العناية المركزة وتشمل أقسام القلب والمخ والأعصاب وقسم للرعاية المتوسطة وقسم النساء والتوليد والحضانات كما تشمل المستشفى على 84 سريرا داخليا.

كما تفقد الوفد مركز طب الأسرة مستشفى بأرمنت والتقى أعضاء الوفد مع المواطنين والاستماع لكافة مشاكل المواطنين.

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام حيث تفقد الوفد أمس مبنى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة والدكتور کریم بدر امين سر اللجنة والدكتورة سهير عبد الحميد والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة إيرين سعد والدكتور محمود عزب.